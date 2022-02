In einer Kleingartensiedlung in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) sind sechs Gartenhäuser abgebrannt - warum ist noch unklar. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro, wie eine Polizeisprecherin am frühen Morgen mitteilte. Ein Nutzer der Kleingartensiedlung in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Karlsruhe Süd habe das Feuer am Montagabend bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Flammen konnten sich laut Polizei schnell ausbreiten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand.