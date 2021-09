Festival "Seasons of Media Arts" startet

Zum dritten Mal startet in Karlsruhe das Festival für Medienkunst "Seasons of Media Arts". Bis zum 17. Oktober sind im gesamten Stadtraum 15 künstlerische Werke zu erleben. Die Kunstwerke stammen überwiegend von Künstlern aus der Region. Das diesjährige Programm lädt vor allem zum Mitmachen ein. Mit dem Smartphone kann man an verschiedenen Orten in der Stadt auf Entdeckungstour gehen. Im Nymphengarten kann man dank virtueller Realität Affen auf den Bäumen sitzen sehen oder beim Stadtspaziergang Licht und Schatten mithilfe einer App in Klänge übersetzen lassen. Mit dem Festival will die Stadt ihrem Titel "Unesco City of Media Arts" gerecht werden.