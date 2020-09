Das Medienkunstfestival »Seasons of Media Arts« präsentiert ab Freitag, 11.September digitale, interaktive und virtuelle Kunst im öffentlichen Raum. Die Straßen und Plätze der Innenstadt von Karlsruhe werden zur Bühne für innovative Medienkunst.

Sehen und erleben kann man 18 Kunstwerke, an ganz verschiedenen Orten in Karlsruhe. In der Stadt begegnen einem in den nächsten Monaten unter anderem Video-, Sound- und Lichtinstallationen. Manche sind fest installiert, andere Kunstwerke tauchen plötzlich auf. Zwei Projektionen können Betrachter mit ihrem Smartphone selbst steuern.

Kunst an Stellen wo man sie nicht erwartet

Das Medienkunstfestival "Seasons of Media Arts" wird präsentiert vom Kulturamt der Stadt Karlsruhe und dem ZKM, dem Zentrum für Kunst und Medien. SWR 4 Reporter Christoph Mautes war bei der Auftaktveranstaltung dabei und berichtet was uns als Passanten in Karlsruhe erwartet :

Die Veranstalter sind froh, das "Seasons of Media Arts" trotz Corona stattfinden kann. Auch der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) freut sich:

"Weil es eben ein Festival ist, das trotz Corona im öffentlichen Raum für alle Bürgerinnen und Bürger sichtbar und erreichbar stattfinden kann". Frank Mentrup, Oberbürgermeister Karlsruhe

Im Oktober 2019 wurde Karlsruhe von der UNESCO als erste und bisher einzige Stadt in Deutschland mit dem Titel "City of Media Arts" (Stadt der Medienkunst) ausgezeichnet. Seitdem steht Karlsruhe im engen Austausch mit anderen UNESCO-Medien- und Kreativstädten weltweit. Im Rahmen dieses Austauschs findet auch das Medienkunstfestival "Seasons of Media Arts" statt.