Sein Spitzname war Crocodile Dundee. Sean Dundee war Mitte der 90 er Jahre das Torkrokodil beim Karlsruher SC, damals noch in der ersten Bundesliga. Mit seinen Toren schoss sich bis in die deutsche Fussballnationalmannschaft. Und zum FC Liverpool, wohin Dundee 1998 wechselte. Genau gegen diesen englischen Weltclub spielt am 19.Juli der KSC in seinem neuen Stadion. Klar, dass Sean Dundee da gerne mit dabei wäre. Teo Jägersberg

Böses Blut will er nicht, aber ein bisschen wundert sich Sean Dundee schon, dass er bis jetzt vom KSC keine Einladung für das Spiel seiner beiden Ex-Clubs bekommen hat.

50 ist Sean Dundee mittlerweile,fit sieht er aus. Arbeitet als Experte fürs Fernsehen und in einem Karlsruher Hallenfussball-Center. Mitte der 90er Jahre ging sein Stern als Torjäger in der Bundesliga auf. 17 Tore schoss der gebürtige Südafrikaner damals in einer Saison für den KSC. Schnell wurde er eingebürgert, um für die deutsche Nationalmannschaft spielen zu können. Daraus wurde nichts. Dundee verletzte sich. Nach dem Abstieg des KSC 1998 wechselte Dundee zum FC Liverpool.

Die Trikots seiner ehemaligen Vereine sind alle bei seinen Eltern in Südafrika, erzählt Sean Dundee. KSC, VFB Stuttgart, Liverpool,Austria Wien und Stuttgarter Kickers. Da hat er als Jungprofi mit Thomas Tuchel zusammen gespielt, dem heutigen Trainer des FC Bayern.

Zu gerne erinnert sich Sean Dundee an die Zeit, als er mit dem KSC die Mainzer aus dem DFB-Pokal geworfen hat, deren Trainer war damals Jürgen Klopp, jetzt Coach beim FC Liverpool. Das war 2004, da war Dundee noch mal als Zweitligaprofi in den Wildpark zurückgekehrt .Und an Siege gegen Dortmund und Bayern in den 1990er Jahren im alten Wildparkstadion erinnert sich Dundee wehmütig.Das ist ja jetzt endgültig Geschichte, wenn am 19. Juli das neue KSC-Stadion sportlich eingeweiht wird.

Immer wieder haben ihn Verletzungen gestoppt, sonst hätte die Karriere wahrscheinlich noch erfolgreicher laufen können. Private Turbulenzen gab es auch immer wieder bei Sean Dundee. KSC und Liverpool, trotzdem wichtige Stationen in seinem Leben.

Und irgendwie , hofft Sean Dundee, kommt er noch an das Ticket für das Spiel seiner beiden Ex-Clubs , KSC und Liverpool.