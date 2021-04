per Mail teilen

In Rastatt könnte möglicherweise in den kommenden fünf Jahren kein Hallenschwimmsport mehr möglich sein. Grund sind neu aufgetretene Statikprobleme beim Alohra-Bad.

In der vergangenen Woche wurden Statikprobleme an einem langen Stahlträger der Schwimmhalle festgestellt. Deshalb wurde das Hallenbad für den Betrieb gesperrt. Derzeit prüft die Stadt Rastatt, unabhängig davon, wie groß der Erhaltungsbedarf des Bades für die kommenden fünf Jahre ist.

Neu aufgetretene Statikprobleme führen zu einer Schließung des Alohra Hallenbades in Rastatt SWR Foto: Markus Bender

"Nach den logischen betriebswirtschaftlichen Vorgaben wäre das sehr fraglich, ob nochmal Gelder hier reingesteckt werden sollen." Olaf Kaspryk, Chef der Stadtwerke Rastatt

Endgültige Schließung droht

Frühestens ab 2027 könnte ein ohnehin geplantes Kombibad in Betrieb gehen. Ob bis dahin weiteres Geld in den Erhalt des 50 Jahre alten Alohra-Bads in Rastatt gesteckt wird, soll der Gemeinderat entscheiden. Die neu aufgetretenen Statikprobleme könnten dagegen sprechen, das würde die Schließung des Bads bedeuten.

Rastatt auf dem Trockenen?

Das könnte wiederum dazu führen, dass dann im schlechtesten Fall in Rastatt in den kommenden fünf Jahren kein Hallenschwimmsport angeboten werden kann. Das würde dann den besonders hart den Schulsport und die Vereine betreffen. Möglichkeiten um zu Schwimmen müssten dann außerhalb Rastatts gesucht werden.