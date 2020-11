Ein Autofahrer ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B462 in Gaggenau (Kreis Rastatt) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der 79 Jahre alte Fahrer von der Fahrbahn ab und fuhr in die Böschung. Wegen der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in Gaggenau zwei Stunden lang gesperrt.