Bereits zum dritten Mal hat die Polizei eine Schwerpunktkontrolle in der Karlsruher Kaiserstraße durchgeführt. Fußgänger hatten sich zuvor häufig beschwert, dass vor allem Radfahrer dort oft rücksichtslos unterwegs seien. Bei der Kontrolle am Montag konnte die Polizei insgesamt 82 Verstöße in der Fußgängerzone feststellen, 14 Fahrzeuge hatten die Kaiserstraße unrechtmäßig befahren.