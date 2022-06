Bei einer bundesweiten Schwerpunktkontrolle in der Gastronomie waren auch 100 Einsatzkräfte des Hauptzollamts Karlsruhe unter anderem in Rastatt und Karlsruhe unterwegs. Dabei ergaben sich laut Zoll zahlreiche Hinweise auf mögliche Verstöße, insbesondere in Bezug auf Mindestlohn, Anmeldung zur Sozialversicherung und Beschäftigung von Ausländern. Unterstützt wurde die großangelegte Maßnahme von Polizei, Finanzämtern und Ausländerbehörden. Die Ermittlungen dauern an.