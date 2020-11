Der Karlsruher Zoll hat an einer bundesweiten Schwerpunktprüfung teilgenommen und dabei zahlreiche Verstöße aufgedeckt. Hauptziel der Prüfung waren Firmen, die in der Abfallwirtschaft tätig sind. Bei den Kontrollen der Karlsruher Ermittler waren auch zehn Arbeitnehmer ins Netz gegangen, die sich illegal in Deutschland aufhielten. Außerdem wurden nach Angaben des Karlsruher Hauptzollamts in Dutzenden Fällen der Mindestlohn unterschritten. Insgesamt waren deutschlandweit 2.200 Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit bei Containerdiensten, Altkleider- und Autoverwerter, sowie in Recycling- und Schrotthandelsunternehmen unterwegs. Wegen der großen Anzahl der Unregelmäßigkeiten dauern die Prüfungen noch an.