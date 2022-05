Schwerlastkontrollen auf der A5

Die Polizei führt am Vormittag eine Kontrolle an der A5 durch. Im Fokus steht der Schwerlastverkehr. In den vergangenen beiden Jahren war an fast jedem zehnten Verkehrsunfall mit Personenschaden im Bereich des Polizeipräsidium Karlsruhe ein Lkw beteiligt. Gleichzeitig nimmt der Schwerlastverkehr auf den Autobahnen immer weiter zu. Grund genug für die Polizei die Lkw an der A5 besonders unter die Lupe zu nehmen. Die Kontrolle findet an der Tank– und Rastanlage Bruchsal statt und zwar auf beiden Seiten der Autobahn, also in beiden Fahrtrichtungen. Im Fokus der Kontrolle stehen dieses Mal "Abfall- und Gefahrguttransporte".