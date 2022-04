Pkw prallt gegen Baum - zwei Verletzte

Am späten Sonntagabend hat es gegen 22:15 Uhr auf der B35 zwischen Knittlingen und der Einmündung nach Maulbronn (Enzkreis) einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Laut Polizeirevier Mühlacker war der 21-jährige Fahrer von Mühlacker in Richtung Bretten unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall zog sich der Fahrer schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Beifahrer wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der durch den Aufprall entwurzelte Baum fiel auf die Fahrbahn. Eine entgegenkommende 28-jährige Fahrerin überrollte ihn daraufhin. Dabei entstand ein Sachschaden.