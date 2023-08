per Mail teilen

Am Dienstagnachmittag ist auf der A5 bei Achern wegen eines geplatzten Reifens ein schwerer Unfall passiert. Nach ersten Angaben wurden fünf Personen verletzt.

Auf der A5 Richtung Offenburg auf Höhe der Anschlussstelle Achern ist am Dienstagnachmittag ein folgenschwerer Unfall passiert. Wie die Polizei in Offenburg mitteilte, platzte einem Autofahrer, der auf der linken Spur unterwegs war, ein Reifen. Er stieß daraufhin mit mehreren anderen Autos zusammen. Zwei Lkw konnten nicht rechtzeitig bremsen und fuhren ebenfalls in die Unfallstelle.

Mindestens eine Person erlitt nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen. Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren zur Versorgung der Verletzten und zur Unfallaufnahme vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert.

Die A5 ist an der Unfallstelle gesperrt, sollte aber nach den Reinigungsarbeiten am Abend wieder freigegeben werden. Es bildete sich ein Stau von vier Kilometer Länge.