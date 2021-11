Zwei Tote bei Verkehrsunfall auf der A5 bei Muggensturm

Ein schwerer Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen hat sich am frühen Sonntagmorgen auf der A5 bei Muggensturm im Kreis Rastatt ereignet. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Personen tödlich verletzt, vier weitere mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Um kurz vor 7 Uhr am Morgen kollidierten zwei Pkw auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Rastatt Nord und Karlsruhe Süd. Ein nachfolgendes Fahrzeug raste anschließend in die Unfallfahrzeuge und geriet in Brand. Der Fahrer und der Beifahrer des Autos starben noch an der Unfallstelle. Danach krachte ein weiteres Auto in die drei verunfallten Pkw. Laut Polizei wurden bei dem Unfall vier Personen verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr war aus Rastatt war mit insgesamt 37 Kräften vor Ort, die Rettungsdienste mit 15 Personen und drei Rettungswagenbesatzungen und weiteren drei Notarztfahrzeugen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe wurde für die Bergung und Reinigungsarbeiten zeitweise gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf rund 120.000 Euro geschätzt.