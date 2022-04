Tödlicher Unfall mit einem Bagger bei Durlach

Auf der B10 in Karlsruhe-Durlach ist am Montagmittag in Fahrtrichtung Grötzingen ein Auto in einen Bagger gefahren. Ein Mensch wurde dabei tödlich verletzt. Ein Auto ist auf der B10 in Karlsruhe-Durlach frontal mit einem Bagger auf einer dortigen Baustelle zusammengestoßen. Dabei wurde der Autofahrer laut Feuerwehr so schwer verletzt, dass er noch an der Unglücksstelle verstarb. Die Beifahrerin wurde schwer verletzt, der Baggerfahrer leicht. Die genauen Hintergründe des Unfalls sind nach Polizeiangaben noch nicht bekannt. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B10 zusätzlich zur dortigen Baustelle beidseitig voll gesperrt werden.