Bei einem schweren Unfall im Meisterntunnel in Bad Wildbad sind gestern Abend zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mittelte war ein Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Ein Fahrzeug wurde bei der Kollision gegen die Tunnelwand gedrückt und kippte danach auf das Dach. Die Fahrzeuginsassen konnten sich selbst aus dem Wagen befreien und wurden anschließend von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Der Tunnel war während der Aufräumarbeiten mehrere Stunden gesperrt.