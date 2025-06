Schwerer Unfall bei Mühlacker

Der Autofahrer war gerade in Richtung Mühlhausen unterwegs, als er laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit seinem Wagen gegen einen Baum prallte. Er befand sich alleine in seinem Auto und wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn befreien. Er wurde noch an der Unfallstelle reanimiert und in eine Klinik gebracht, wo er dann verstarb. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.