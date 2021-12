Schwerer Lkw-Unfall auf A5 mit sechs Verletzten

Auf der A5 Richtung Frankfurt ist es auf Höhe Bruchsal gegen 19:20 Uhr am Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Lastwagen gekommen. Nach Polizeiangaben wurden sechs Personen leicht bis mittelschwer verletzt. Der Fahrer eines Sattelzugs soll von einem Parkplatz bei Bruchsal-Büchenau auf die Autobahn gefahren sein. Da ein weiterer Sattelzug auf dem Beschleunigungsstreifen parkte, wechselte der 28-Jährige auf die rechte Fahrbahn. Durch diesen Fahrbahnwechsel wurde eine Art Kettenreaktion ausgelöst, da weitere Fahrzeuge ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein 29-jähriger Autofahrer prallte schließlich in den Unterfahrschutz eines Schwertransporters, es wurden Kotflügel von anderen Fahrzeugen beschädigt und es kam zu weiteren Auffahrunfällen. Durch die Unfälle wurden drei Mittelleitplanken beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 75.000 Euro. Die Autobahn war in Richtung Frankfurt ab Karlsruhe Nord für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis etwa 21:20 Uhr gesperrt. Es kam zwischenzeitlich zu einem Stau von neun Kilometern.