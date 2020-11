per Mail teilen

Auf der A5 hat sich am Freitagnachmittag zwischen Achern und Bühl (Landkreis Rastatt) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist der Fahrer eines Ferrari mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur einem vorausfahrenden Mercedes aufgefahren. Der Benz wurde hierdurch abgewiesen und prallte in einen parallel fahrenden Lastwagen. Der Lenker des Sportwagens krachte zunächst gegen einen weiteren Sattelzug, überschlug sich daraufhin mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer des Ferrari musste durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die drei Insassen des Mercedes erlitten nur leichte Verletzungen. Die A5 war zeitweise voll gesperrt und es kam zu langen Staus.