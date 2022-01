Bei einem Arbeitsunfall in einem Neubaugebiet in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) ist am Montagabend ein 19-Jähriger getötet und sein 36-jähriger Kollege schwer verletzt worden. Laut Polizei waren die beiden Arbeiter damit beschäftigt, an der Außenfassade eines Hauses einen Balkon anzubringen. Dabei soll sich eine Betonplatte gelöst haben, mit der die beiden Arbeiter in die Tiefe stürzten.