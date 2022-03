Baden-Baden: Mutter von getötetem Mädchen klagt über fehlende Information

per Mail teilen

Im Fall des getöteten sechsjährigen Mädchens Ende Dezember in Baden-Baden erhebt die Mutter des Kindes schwere Vorwürfe gegen die Baden-Badener Staatsanwaltschaft.

Über einen Anwalt ließ sie wissen, dass sie erst aus den Medien erfahren habe, dass ihre Tochter auch vergewaltigt worden sei. Das Vorgehen der Staatsanwaltschaft sei ein Skandal und mache sie und ihre Familie zum zweiten Male zu Opfern, so die Mutter in einem Schreiben an die Presse. Die Staatsanwaltschaft widerspricht.

Staatsanwaltschaft: kein sexueller Missbrauch

Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden sagte auf SWR-Anfrage, dass das Mädchen zur Befriedigung des Geschlechtstriebs getötet worden sei. Von einem sexuellen Missbrauch sei aber nicht die Rede gewesen. Außerdem sei es ein übliches Vorgehen, Angehörigen nicht vorab Einblick in Pressemitteilungen zu geben.

Das Mädchen hatte mit Erlaubnis der Mutter bei einem etwa gleichaltrigen Spielkameraden übernachtet. Dort, so die Staatsanwaltschaft, habe der Vater des Jungen das Kind dann getötet und danach die Wohnung in Brand gesteckt.

Der 33-jährige mutmaßliche Täter sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Zur Tat äußerte er sich bisher nicht.