Versuchte Vergewaltigung - Männer attackieren Verdächtigen

Ein 38-Jähriger soll einer jungen Frau im Kreis Karlsruhe ein Messer an den Hals gehalten und versucht haben, sie zu vergewaltigen. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitgeteilt. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge in einer Unterkunft für Fabrikarbeiter in Bretten. Dort soll der Mann bereits am Wochenende versucht haben, die 20-Jährige zu vergewaltigen. Bei ihrer Flucht habe der Verdächtige die Frau verfolgt und so gestoßen, dass sie durch die Glasscheibe einer Tür fiel. Sie zog sich dabei mehrere Schnittverletzungen zu. Danach sollen mehrere Bewohner der Unterkunft den 38-Jährigen geschlagen haben. Als die Beamten eintrafen, sei der Mann erheblich verletzt gewesen. Er ist jetzt in einem Justizkrankenhaus. Ihm werde versuchte schwere Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, so die Polizei.