An einem Waldrand bei Forst in der Nähe der A5 ist am Freitagnachmittag ein schwer verletzter Mann gefunden worden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines möglichen Verbrechens.

Laut Polizei war der schwer Verletzte nicht mehr in der Lage, zu erklären, wie es zu den Verletzungen gekommen war. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Vieles an dem Fall ist noch unklar Die Polizei will ein Gewaltverbrechen zwar nicht ausschließen, allerdings fehlten bislang belastende Anhaltspunkte, hieß es. Die Beamten waren am Freitag bis in die Abendstunden in Forst mit mehreren Streifen im Einsatz. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.