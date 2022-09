Gewalttat oder Unfall? Schwer verletzte Frau in Waldbronn gestorben

Die Frau, die am Sonntag lebensgefährlich verletzt in ihrer Wohnung in Waldbronn-Busenbach gefunden wurde, ist nach Angaben der Polizei verstorben. Die Hintergründe bleiben rätselhaft.

Wie die Polizei mitteilte, erlag die 54-Jährige am Freitagmorgen in einem Krankenhaus ihren Verletzungen. Die Hintergründe des Vorfalls bleiben weiter unklar. Derzeit wird ermittelt, wie sich die Waldbronnerin ihre Verletzungen zugezogen hat. Die Polizei hat in dem Zusammenhang eine 20-köpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet und befragt Zeugen.

Ermittlungsgruppe soll Fall von Waldbronn klären

Die Frau hatte am Samstagabend das Kurparkfest in Waldbronn-Reichenbach (Kreis Karlsruhe) besucht. Am Sonntag hatte laut Polizei ein Bekannter sie dann mit erheblichen Verletzungen in ihrer Wohnung gefunden. Ob die Frau auf dem Heimweg oder in ihrer Wohnung angegriffen wurde, ist nach Polizeiangaben noch völlig unklar. Auch ein Unfall sei nicht gänzlich auszuschließen. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat eine Obduktion beantragt.