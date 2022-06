Schwelbrand in Mehrfamilienhaus in der Südstadt - Haus evakuiert

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Südstadt zu einem Schwelbrand im Bereich des Hausdaches. Nach Angaben der Polizei wurde durch den Brand niemand verletzt, ein Feuerwehrmann erlitt im Zuge der Löscharbeiten allerdings leichte Verletzungen durch einen Sturz. Gegen 14:45 Uhr hatten Anwohner gemeldet, dass Rauch aus dem Dachstuhl des Mehrfamilienhauses in der Werderstraße dringt. Das betroffene Gebäude und auch die angrenzenden Häuser wurden sicherheitshalber evakuiert. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind seither vor Ort. Am Mittwochabend dauerten die Löscharbeiten noch an.