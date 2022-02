Gedenken an getötete Polizisten: Schweigeminute auf dem Karlsruher Marktplatz

Rund 100 Polizistinnen und Polizisten haben sich in Karlsruhe an einer Schweigeminute für die am Montag in Kusel getöteten Beamten beteiligt. Landesweit fanden Schweigeminuten statt.

Aus dem gesamten Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Karlsruhe, also aus der Stadt und aus dem Landkreis, sind die Delegationen auf den Karlsruher Marktplatz gekommen. Rund 30 Streifenfahrzeuge und Motorräder der Polizei standen um Punkt zehn Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht zwischen Pyramide und dem Karlsruher Rathaus.

Tiefe Bestürzung über die Tat auch in Karlsruhe

Polizistinnen und Polizisten legten zum Gedenken an ihre getöteten Kollegen Blumen nieder und hielten inne. Man sei auch hier bestürzt über die Tat von Kusel, so ein Sprecher der Karlsruher Polizei. Viele Reviere aus der ganzen Region haben Vertreter zur Schweigeminute geschickt. Auch viele Passanten bleiben stehen und beteiligten sich spontan an der Schweigeminute.

Zentrale Schweigeminute in Heilbronn

Die zentrale Schweigeminute in Baden-Württemberg zum Gedenken an die beiden in Kusel getöteten Polizisten fand in Heilbronn statt. "Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind in diesen Stunden eins", sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU). Strobl dankte den Polizistinnen und Polizisten im Land am Freitag zugleich in einem Brief für ihren oft gefährlichen Einsatz.

In Kusel fand heute eine Trauerfeier statt. Kollegen, Angehörige und auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer nahmen teil.