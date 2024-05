Schweigekilometer für Motorradfahrer auf der Schwarzwaldhochstraße

Der Schweigekilometer wurde von einem Studierenden aus dem Schwarzwald entworfen. Das Projekt soll an verunglückte Motorradfahrer auf dem berüchtigten Streckenabschnitt am Helbingfelsen oberhalb von Baden-Baden erinnern. Zusätzlich wurde ein Mahnmal auf dem Parkplatz neben dem Felsen installiert. Zur Einweihung des Projekts wird unter anderem der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann erwartet. Zur offiziellen Eröffnung veranstalten Motorradfahrer am Nachmittag eine Gedenkfahrt, bei der leise und andächtig gefahren werden soll. Ein Präventionsverein will bei der Aktion mit zahlreichen Motorradfahrern ein Zeichen setzen.