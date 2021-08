per Mail teilen

Die Schwarzwaldstraße in Gernsbach ist im Bereich des Bahnhofs am Donnerstag und Freitag jeweils von 6 Uhr 30 bis 18 Uhr vollgesperrt. Grund sind nach Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe weitere Bauarbeiten an den vier Rettungstreppenhäuser für den Tunnel Gernsbach. Wie es weiter heißt, werde die Wasserneutralisationsanlage abgebaut. Zeitgleich werden die Spundwände mithilfe eines Mobilkrans gezogen. Aus Platzgründen muss dafür die Schwarzwaldstraße ab dem Bahnübergang bis zum Bahnhof komplett gesperrt werden.