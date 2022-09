Karlsruher Papierfabrik Stora Enso wird von der Schwarz Gruppe übernommen

per Mail teilen

Die Neckarsulmer Schwarz Gruppe wird das Karlsruher Papierwerk des schwedisch-finnischen Konzerns Stora Enso übernehmen. Alle 440 Beschäftigten sollen ihren Arbeitsplatz behalten.

Stora Enso hat eine Vereinbarung zur Veräußerung seiner Papierproduktionsstätte Maxau in Deutschland und aller damit verbundenen Vermögenswerte an die Schwarz Produktion unterzeichnet, heißt es in einer Pressemitteilung des Konzerns. Der Unternehmenswert der Karlsruher Papierproduktion betrage rund 210 Millionen Euro. Der Kaufpreis wurde nicht genannt.

Produktion in Karlsruhe wird fortgesetzt

Dem Vernehmen nach will die Schwarz-Produktion die Papierproduktion am Standort Karlsruhe fortsetzen. Die Übernahme ist nach Abschluss aller behördlichen Genehmigungen für spätestens Anfang 2023 geplant.

Die Schwarz-Produktion ist Teil der Neckarsulmer Schwarz Gruppe. Das Unternehmen ist breit aufgestellt und produziert unter anderem Lebensmittel und Getränke für Lidl oder Kaufland. Zum Portfolio des Unternehmens gehören auch drei Kunststoff- und Recyclingwerke, in denen gebrauchte PET-Flaschen wiederverwertet werden.