In Rastatt hat ein Schwan eine Bruchlandung hingelegt und dabei für einen Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, landete der Schwan auf einem Radweg und zog sich dabei am Dienstag offenbar eine Gehirnerschütterung zu. Deshalb konnte er nicht mehr selbst wegfliegen und wurde von der Polizei in Obhut genommen.