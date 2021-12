per Mail teilen

Bei einem Feuer in Malsch ist am Donnerstagabend ein Schuppen abgebrannt. Nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Feuerwehr löste ein technischer Defekt an der Deckenlampe den Brand aus. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt laut Karlsruher Polizei bei etwa 10.000 Euro. Die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses hatten die Feuerwehr alarmiert.