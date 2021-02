Viele Eltern atmen auf: Ab Montag öffnen die Schulen wieder ihre Türen, wenn auch nicht für alle Schüler auf einmal. Wechselunterricht ist dann angesagt. So auch an der Silcher-Grundschule und dem Leibniz-Gymnasium in Östringen.

Seit Wochen heißt es für die Schulen und Kitas im Land: nur Notbetreuung. Da die Corona-Infektionszahlen jedoch sinken ist aus Sicht der Landesregierung ein Maß erreicht, das die Öffnung von Schulen und Kitas erlaubt. Ab Montag geht es wieder los, so auch im Landkreis Karlsruhe. Andrea Kritzer, Rektorin der Silcher-Grundschule in Östringen (Kreis Karlsruhe), freut sich auf die Schüler.

"Die Freude überwiegt eindeutig und die Schüler sind heiß auf Schule." Andrea Kritzer, Rektorin der Silcher-Grundschule

Dennoch sei die Corona-Pandemie natürlich im Hinterkopf. Die Bedenken seien trotzdem da, aber man vertraue auf ein gutes Hygienekonzept, erklärt die Rektorin der Silcher-Grundschule.

Ab Montag geht es nun also mit Wechselunterricht an der Silcherschule in Östringen los. Das bedeutet, dass die ersten und dritten Klassen jeden Tag in der Schule sind. Sie werden zeitlich aufgeteilt, ein Teil der Klasse ist in einer Frühschicht am Morgen in der Schule, der andere Teil in einer Spätschicht am Nachmittag. So will man die Gruppen besser entzerren.

Die Klassenstufen zwei und vier werden weiter von zuhause aus im Homeschooling unterrichtet. Sie werden von ihren Lehrerinnen und Lehrern über eine App mit Unterrichtsmaterialien versorgt. So soll die Silcherschule langsam aber sicher weder zu einem Normalbetrieb zurückfinden, immer in Abhängigkeit von der aktuellen Lage.

Größte Schule im Landkreis startet am Montag

Auch im Leibniz-Gymnasium geht es am Montag wieder los. Das Gymnasium ist mit 1.350 Schülern die größte Schule im Landkreis Karlsruhe.

"Wir werden das im wöchentlichen Wechsel machen. Dann hat jeder Schüler der Jahrgangsstufe eins und zwei eine Woche Präsenz-Unterricht und in der anderen Woche Fernunterricht." Ulrike Sauer-Ege, Rektorin des Leibniz-Gymnasiums

Angst vor überlasteten Systemen

Im Fernunterricht müssen weiterhin die Klassen fünf bis neun bleiben, erklärt Sauer-Ege. Ob und wie das funktioniert, muss man beobachten, denn müssen zu viele Lehrer gleichzeitig den Online-Unterricht von der Schule aus betreuen, könnte das System überlastet werden. Das sei nicht einfach, deshalb seien da vor allem schnelle und pragmatische Lösungen gefragt, so die Rektorin des Leibniz-Gymnasiums.

Bereit für den Neustart am Montag: die Silcherschule in Östringen SWR

Aber wie ihre Kollegin in der Silcher-Grundschule will auch die Rektorin des Gymnasiums am liebsten wieder alle in der Schule haben.

"Jeder möchte natürlich seine Schüler am liebsten wieder in Präsenz in der Schule haben. Denn es ist einfach die beste Form des Unterrichtens." Ulrike Sauer-Ege, Rektorin des Leibniz-Gymnasiums

Abstand, Masken, Hygienekonzepte - so wollen die Rektorinnen das Coronavirus von ihren Schulen fernhalten. Bleibt zu hoffen, dass das auch gelingt.