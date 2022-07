Befrager für den Zensus im Großraum Karlsruhe werden geschult

Wie läuft die Befragung ab?

"Generell gilt 'Online First': Die Belastung für die Bürgerinnen und Bürger soll so gering wie möglich gehalten werden. Einzig bei der Haushaltsbefragung werden die Personen an den ausgewählten Anschriften noch persönlich zu wichtigen Kernmerkmalen befragt", so Alexander Grund vom Statistischen Landesamt. Damit sind Merkmale wie Name, Geschlecht und Geburtsdatum gemeint. Die Befragungen, die wohl nur wenige Minuten in Anspruch nehmen, werden von Erhebungsbeauftragten durchgeführt. Sie geben den Befragten wiederum die Zugangsdaten zum Erhebungsportal. Auf Wunsch ist auch eine Rückmeldung auf Papierbögen möglich.