In Baden-Württemberg beginnt am kommenden Montag das neue Schuljahr. Im Regierungsbezirk Karlsruhe starten an 930 öffentlichen Schulen rund 319.000 Schüler und 29.000 Lehrer wieder mit Präsenzunterricht.

Außer in den Unterrichtsräumen herrscht in den Schulen Maskenpflicht. Jede Schule hat ein eigenes Hygienekonzept entwickelt: Die Klassenstufen sollen räumlich möglichst getrennt bleiben, um im Infektionsfall nicht die ganze Schule schließen zu müssen.

Lehrstellen größtenteils besetzt

Den meisten Zuwachs an Schülern haben die Gemeinschaftsschulen, während die Werkrealschulen weiter schrumpfen. Mit Ausnahme der Fachlehrer an Berufsschulen konnten fast alle Stellen besetzt werden, nur in der Region Calw/Freudenstadt sind noch 36 Lehrerstellen offen. Durch Teilzeit, pensionierte Lehrer und befristete Verträge stehen an allen Schularten eine Lehrereserve zur Verfügung.

Auch am Leibniz-Gymnasium in Östringen laufen die letzten Vorbereitungen für den Schulstart am Montag. Mit 1.350 Schülern ist die Schule die größte im Regierungsbezirk Nordbaden. Reporter Jürgen Essig hat die ungewöhnlichen Vorbereitungen begleitet.