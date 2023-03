Erster Preis für "Vorbildliche Schulleitung" geht an Rektoren-Duo in Karlsruhe

Gleich zwei erste Preise: Neben der Schulleitung der Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe wird auch ein Lehrer der Otto-Graf-Realschule in Leimen mit dem Deutschen Lehrkräftepreis geehrt.

Der Deutsche Philologenverband und die Heraeus Bildungsstiftung würdigen mit dem Preis die Leistungen der beiden Schulleiter. Das Lehrerkollegium der Ernst-Reuter-Schule hatte Schulleiter Micha Pallesche und Konrektor Dominik König-Kurowski für die Auszeichnung vorgeschlagen.

"Eine größere Wertschätzung kann es eigentlich nicht geben. Es ist ein Preis aus dem Kollegium - wir wussten nichts davon und das macht diesen Preis so schön."

Projektfach "L.E.B.E.N." vermittelt soziale Kompetenz

Das Kollegium beschrieb das Rektoren-Duo als außergewöhnliche Persönlichkeiten, die Menschen für Ideen begeisterten und Entwicklung vorantrieben. Als Beispiele wurden unter anderem das Projektfach "L.E.B.E.N.", das soziale Handlungskompetenz vermittelt, sowie die Digitalisierung und die Vernetzung mit anderen Schulen, Wirtschaft und Hochschulen genannt.

"Ich sehe unsere Lehrer-Rolle als Ermöglicher oder Ermöglicherin. Wir versuchen, die Schüler zu unterstützen und alle Prozesse zu begleiten. Wir stecken eine Menge Herzblut hinein."

Erster Preis für Karlsruher Schulleitung und Lehrer in Leimen

Als eingespieltes Team sorgten sie mit viel Professionalität für die zukunftsweisende Entwicklung von Schule und Unterricht. Von bundesweit vier ausgezeichneten Schulleitungen erhielt das Karlsruher Rektoren-Duo den ersten Preis.

Der Deutsche Lehrkräftepreis wurde zudem bundesweit an elf Lehrkräfte vergeben, die von ihren Schülerinnen und Schülern nominiert wurden. Der erste Preis in der Kategorie "Ausgezeichnete Lehrkräfte" ging ebenfalls nach Baden-Württemberg: an Martin Kohler, Lehrer für Deutsch, Gemeinschaftskunde und WBS an der Otto-Graf-Realschule in Leimen.

In der Wettbewerbsrunde 2021 erhielten elf Lehrkräfte, vier Schulleitungen und vier LehrkräfteTeams aus insgesamt zehn Bundesländern den "Deutschen Lehrkräftepreis - Unterricht innovativ".