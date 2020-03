Wegen der Corona-Krise bleiben ab Dienstag Schulen und Kindertagesstätten im Land geschlossen. Für die Kinderbetreuung wird in der Region nun an Notfall-Plänen gearbeitet.

Wie die Kinderbetreuung, vor allem von Eltern in sogenannten systemrelevanten Jobs, wie Ärzte, Feuerwehrleute oder Polizisten, sichergestellt werden kann, müssen die Kommunen jetzt erarbeiten. Der Landrat des Kreises Karlsruhe, Christoph Schnaudigel (CDU), stellt eine Notfallbetreuung in allen 32 Städten und Kommunen des Landkreises in Aussicht:

Dauer 0:43 min Landrat Christoph Schnaudigel: Kinderbetreuung vor allem für bestimmte Berufsgruppen gewährleisten Alle Kommunen müssen nun Notfall-Pläne für die Kinderbetreuung schmieden.

Die Maßnahmen treten erst ab Dienstag in Kraft, weil bis dahin noch viele Absprachen zwischen den Kommunen und dem Land getroffen werden müssen, beispielsweise wie und wo die vom Land versprochenen Notfallbetreuungszentren aufgebaut werden sollen. Viele Eltern, auch in Karlsruhe, wissen noch nicht, wie sie das Betreuungsproblem lösen sollen:

Dauer 0:59 min Eltern haben ab sofort ein Betreuungsproblem Eltern haben ab sofort ein Betreuungsproblem, auch in Karlsruhe machen Kitas und Schulen ab Dienstag dicht.

Vorrang haben Eltern in "systemrelevanten" Berufen

In allen Städten und Kommunen gilt: Vorrang für die Notfallbetreuung haben alle Eltern, die in für die Gesellschaft wichtigen Berufen arbeiten, wie Ärzte, Pfleger, Feuerwehrleute, Polizisten, aber auch Supermarktmitarbeiter. Teilweise verlangen die Kommunen Nachweise, dass beide Elternteile in einem solchen Beruf arbeiten. Alle anderen Eltern müssen sich selbst um eine Betreuung kümmern.

Ettlingen hat Notfallplan für Kinderbetreuung

Notfallbetreuung werde an drei Standorten angeboten, so Silke Benkert von der Stadtverwaltung Ettlingen (Kreis Karlsruhe) - und zwar an der Schillerschule, der Hans-Thoma-Schule in Spessart und der Geschwister-Scholl-Schule in Bruchhausen, jeweils von 7:30 bis 17 Uhr. Anmelden können sich Eltern mit systemrelevanten Jobs in Apotheken, Laboren, Krankenhäusern, Pflegeheimen, bei Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten, Ämtern und Behörden, in Lebensmittelgeschäften und Drogeriemärkten sowie Lieferbetrieben für Lebensmittel und Güter. Die Anmeldung ist ab Samstag möglich.

Begrenzte Anzahl an Betreuungsplätzen in Baden-Baden

Die Verwaltung in Baden-Baden hat einen Notfallplan für die Betreuung von Schulkindern der ersten bis sechsten Klasse erarbeitet, um ab Dienstag bis zu Beginn der Osterferien jenen Familien eine Betreuung anbieten zu können, in denen beide Elternteile beispielsweise als medizinisches Fachpersonal oder im Katastrophenschutz tätig sind. Allerdings kann nur eine sehr begrenzte Anzahl von Betreuungsplätzen an einigen wenigen Standorten im Stadtgebiet zur Verfügung gestellt werden. Alle weiteren Informationen sind ab Montag, 16. März, über die Internetseiten der Stadt Baden-Baden abrufbar.

Pforzheim will Betreuung in allen städtischen Einrichtungen anbieten

Für Kinder, deren Eltern in den Bereichen Gesundheitswesen, Sicherheit und öffentliche Ordnung beschäftigt sind, richtet die Stadt Pforzheim eine Notfallbetreuung in allen Einrichtungen ein.

Anmeldung für Notfallbetreuung in Stutensee ab Samstag

In Stutensee hat die Stadtverwaltung eine Hotline für Fragen rund um die Notfallbetreuung eingerichtet. Dort können Eltern, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, ihre Kinder ab Samstag anmelden. Die Notfallbetreuung wird für Kinder bis zwölf Jahren angeboten. Eltern müssen einen Nachweis erbringen, dass beide Elternteile in einem systemrelevanten Beruf tätig sind. Dafür wurde eine Checkliste erarbeitet, welche Eltern ihre Kinder in der Notfallbetreuung der Stadt Stutensee betreuen lassen dürfen. In der Notfallbetreuung wird kein Essen angeboten, dieses muss von Zuhause mitgebracht werden.

Betreuung statt Unterricht in Bretten

Für Krippen- und Kindergartenkinder, deren Eltern entsprechende Vorgaben erfüllen, findet die Betreuung in Bretten (Kreis Karlsruhe) im Kinderhaus "Im Brückle" statt. Für Schulkinder der Klassenstufen 1 bis 4 findet die Betreuung in der Schillerschule anstelle des planmäßigen Unterrichts statt.

Graben-Neudorf bietet Notfallbetreuung in Kindergarten

In Graben-Neudorf (Kreis Karlsruhe) wird es ab Dienstag ein Betreuungsangebot im Kindergarten Sonnenschein geben. Die Anmeldungen sollten bis Sonntagnacht bei der Stadt eingegangen sein. Auch in Graben-Neudorf gilt, dass Eltern in wichtigen Berufen Vorrang haben. Die Betreuung wird zwischen 6:45 Uhr und 17 Uhr angeboten. Verpflegung ist von zuhause mitzubringen.

Waldbronn richtet "Notgruppen" ein

In Waldbronn (Kreis Karlsruhe) werden "Notgruppen" eingerichtet. Damit Kinder dort zur Betreuung abgegeben werden können, müssen die Voraussetzungen eines an die Eltern versandten Briefs erfüllt sein. Am Samstag und Sonntag zwischen 9 und 13 Uhr können die Kinder bei den jeweiligen Notbetreuungen angemeldet werden. Schulkinder werden zentral im Hort an der Albert-Schweitzer-Schule betreut, Kindergartenkinder am Kindergarten Schwalbennest.

Beratung über Betreuung in vielen Städten

Auch in größeren Städten wie Bruchsal, Karlsruhe, Gaggenau oder Rastatt, beraten die Krisenstäbe über Maßnahmen für die Kinderbetreuung. Entsprechende Informationen und Konzepte werden im Laufe des Wochenendes erwartet.