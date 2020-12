per Mail teilen

Die Gemeinde Sulzfeld (Kreis Karlsruhe) hat ein Problem, das hunderte andere Gemeinden im Land auch haben. Ihre Schule muss dringend kernsaniert werden - aber das gestaltet sich schwierig.

Eklige Toiletten, veraltete Physiklabore und zugige Fenster. Viele Schulen im Land sind in einem desaströsen Zustand. Jahrelang wurde nichts gemacht, jetzt stehen viele Kernsanierungen an, zum Beispiel auch in der 5.000 Einwohner-Gemeinde Sulzfeld im Kraichgau.

Die Blanc-und-Fischer-Schule, eine Grund- und Gemeinschaftsschule, wurde in den 70ern gebaut und wird nun komplett saniert. Zehn Millionen Euro hat die Gemeinde dafür veranschlagt. Damit ist es das größte Projekt, das es in Sulzfeld je gab.

Können sich kleine Gemeinden moderne Schulen leisten?

Ein Drittel der benötigten zehn Millionen Euro kommt aus Bundes- und Landesförderprogrammen, den Rest muss die Gemeinde selbst aufbringen. Dafür wird Sulzfeld in rund zwei Jahren eine top ausgestattete Schule haben. Das sorgte allerdings auch für Diskussionen in der Gemeinde.

"Zehn Millionen ist eine neue Hausmarke für uns, da hat man schon diskutiert: Können wir uns das leisten? Was muss man jetzt zurückstellen für die Schule?" Sarina Pfründer, Bürgermeisterin in Sulzfeld

Schließlich genehmigte der Gemeinderat das Projekt, die Gemeinde begann mit den Planungen. Die Schüler wurden ausquartiert und auf verschiedene Ersatzklassenzimmer verteilt. In Modulbauweise ließ die Gemeinde eine kleine Ersatzschule bauen, einige Schüler fahren in den Nachbarort und bei einer Firma wurden Räume angemietet. Ein Provisorium, das die meisten aber gerne in Kauf nehmen für eine neue Schule.

Dann wurde die Gemeinde aber ausgebremst. Der Bauboom und der damit einhergehende Handwerkermangel lässt das Großprojekt stocken.

Gemeinde wirbt offensiv um Handwerker

Einige Gewerke mussten mehrmals ausgeschrieben werden, bis sich überhaupt jemand darauf bewarb. Aber die Beteiligten sind kreativ geworden: Die Baudezernentin lädt Handwerker zu Gesprächen ein und versucht sie davon zu überzeugen, sich auf die Ausschreibungen zu bewerben. Und der Rektor nutzt die Elternabende und Ausbildungsbörsen um Handwerker zu finden.

"Da sprechen wir die Aussteller auch an und fragen: 'Hättet ihr nicht Lust eine Schule zu sanieren?'" Andreas Schey, Rektor der Blanc-und-Fischer-Schule

Etwas Positives sieht die Bürgermeisterin für ihre Gemeinde dennoch. In den nächsten Jahren werden wahrscheinlich noch mehr Schulen saniert und das Problem dann noch größer. Dann ist Sulzfeld aber schon mit allem fertig.