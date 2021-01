Vier Schulen in der Region werden für ihre grenzüberschreitende Ausrichtung nach Frankreich ausgezeichnet. Alle Schulen haben Kontakt zu Partnerschulen im Elsass. Die Lothar-von-Kübel Schule in Sinzheim im Landkreis Rastatt, die Anne-Frank-Schule in Waldbronn-Busenbach, sowie die Walter-Eucken-Schule und Heinrich-Hertz-Schule in Karlsruhe dürfen künftig das erstmals ausgegebene Oberrheinsiegel tragen.