Ab kommendem Montag soll wieder Präsenzunterricht in den Schulen in Baden-Württemberg stattfinden. Schulleitungen unter anderem in Karlsruhe, Bruchsal und Pforzheim bereiten sich mit Schnellteststrategie vor.

Für alle Schüler, Lehrkräfte und andere Beschäftigte soll es zwei Schnelltests pro Woche geben, die das Sozialministerium an die Schulen verteilt. Es gilt eine indirekte Testpflicht. Das heißt, bei einer Inzidenz über 100 darf am Präsenzunterricht nur teilnehmen, wer negativ getestet ist.

Welche Altersklassen werden getestet?

Die Teststrategie gilt für alle Altersgruppen, vom Grund- bis Berufsschüler. Vor den Osterferien hatten einzelne Städte wie Remchingen (Enzkreis) oder Karlsruhe bereits eigene Teststrategien entwickelt und Schnelltests für weiterführende Schulen besorgt.

Wo finden die Tests statt?

Grundschüler dürfen laut der Teststrategie des Landes Zuhause von und mit ihren Eltern getestet werden und bringen dann die Ergebnisse mit in den Unterricht. Ältere Schüler sollen die Tests in der Schule durchführen - entweder im Klassenverband, oder in entsprechend eingerichteten Räumen. Bei den Tests in der Schule müssen die Schulleitungen beispielsweise auf genügend Abstand achten und dass nicht jeder sofort das Ergebnis des anderen einsehen kann.

Schulleitungen setzen auf Tests im Klassenzimmer

Schulleiter in Karlsruhe, Pforzheim oder auch Ubstadt-Weiher planen aktuell die Tests in den vertrauten Klassenräumen abzuhalten. Jörg Weber, Schulleiter des Alfred-Delp-Schulzentrums in Ubstadt-Weiher (Landkreis Karlsruhe) will beispielsweise in den jeweiligen Klassenzimmern testen, da sonst zu viel Unterrichtszeit verloren geht.

Was passiert, wenn ein Test positiv ausfällt?

Egal ob ein Test Zuhause oder in der Schule positiv ist, muss durch einen PCR-Test das Ergebnis bestätigt werden. Wird in der Schule ein Schüler positiv getestet, werden die Eltern und das Gesundheitsamt informiert und das Kind isoliert. Bis das endgültige Testergebnis feststeht, muss das betroffene Kind in Quarantäne. Das weitere Vorgehen wird dann vom Gesundheitsamt veranlasst.

Präsenzunterricht auch bei einer Inzidenz über 200?

Bei einer Inzidenz über 200 wird der Fernunterricht wieder ausgeweitet. Auch die Regelbetreuung in Kitas soll ausgesetzt werden. Ausgenommen davon sind wie bisher die Notbetreuung für die Jahrgangsstufen 1 bis 7, die Abschlussklassen und die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren.