Am Mittwoch sollte eine Entscheidung darüber fallen, wie es mit den Kitas und Grundschulen im Land nach Wochen des Lockdowns weitergeht - doch daraus wurde jetzt nichts.

Eigentlich wollten Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) die Entscheidung am Mittwochnachmittag verkünden, ob Kitas und Schulen im Land an diesem Montag wieder öffnen. Doch die Pressekonferenz wurde kurzfristig abgesagt. Als Grund nannte die Landesregierung das Auftreten einer mutierten Virusvariante in einer Freiburger Kindertagesstätte.

Kinder unter zehn keine "Treiber" der Pandemie

Kretschmann hatte noch am Dienstag durchblicken lassen, dass er es wegen sinkender Infektionszahlen für verantwortbar hält, Kitas und Grundschulen zwei Wochen vor dem Ende des zunächst bis 14. Februar geplanten Lockdowns schrittweise wieder zu öffnen. Kinder unter zehn Jahren seien keine "Treiber" der Pandemie, erklärte der Regierungschef. Allerdings wolle er noch die neuesten Zahlen abwarten, bevor er endgültig entscheide.

Erst am Wochenende hatten in Karlsruhe Eltern und Kinder vor dem Schloss für eine sofortige Öffnung von Schulen und Kitas demonstriert. Kinderrechte würden missachtet, lautete die Kritik der Familien-Initiative.

Weiterführende Schulen weiter im Unklaren

Unklar ist nach wie vor, wie es mit den Schülern an weiterführenden Schulen weitergeht. Hier wollte sich Kretschmann nicht auf ein Datum für die Öffnung festlegen - auch wenn Kultusministerin Eisenmann Druck macht.

"Es ist richtig, die Öffnungsstrategien werden grundsätzlich gemacht für Inzidenzen unter 50" Winfried Kretschmann, BW-Ministerpräsident (Grüne)

Es gebe jetzt nur Ausnahmen für unter Zehnjährige, so der Grünen-Politiker. Bei den weiterführenden Schulen gibt es bislang nur Ausnahmen für Abschlussklassen, die in Präsenz unterrichtet werden können, wenn dies für die Prüfungsvorbereitung zwingend erforderlich ist. Schulleiter von Grundschulen zeigten sich enttäuscht:

Prüfungen unter besonderen Bedingungen

Derzeit bereiten sich viele Schüler auf ihre Abschlussprüfungen vor - die Vorbereitung darauf ist auch schon in normalen Zeiten eine Herausforderung. Erst recht unter Corona-Bedingungen. Das Abitur soll gleichwertig sein mit dem anderer Jahrgänge, hatte die Kultusministerkonferenz verkündet. Aber die Abiturienten haben keinen gewöhnlichen Schulunterricht und eine eher ungewisse Zukunft. Einer von ihnen ist Max Strobel aus Baden-Baden, Schüler am Gymnasium Hohenbaden. SWR Reporterin Christina Kist hat ihn besucht: