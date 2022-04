Weniger überschuldete Haushalte im Nordschwarzwald

Die Zahl der überschuldeten Haushalte in der Region Nordschwarzwald ist weiter gesunken. Das zeigt der aktuelle Schuldneratlas des Inkassounternehmens Creditreform. Überall in der Region ist Überschuldungsquote zurückgegangen. Der Enzkreis liegt mit 6,4 Prozent sogar deutlich unter dem Landesschnitt. Ähnlich die Entwicklung im Kreis Calw. Sorgenkind bleibt hingegen die Stadt Pforzheim. Zwar sanken auch dort die Zahlen, mit 14 Prozent bleibt die Stadt aber in den Top 20 der deutschen Städte mit der höchsten Schuldnerquote. Dies liege unter anderem an der nach wie vor hohen Arbeitslosigkeit, heißt es. Als weitere Hauptursachen für Überschuldung nennt Creditreform Trennung vom Lebenspartner, Krankheit, gescheiterte Selbständigkeit und Konsumverhalten. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen wieder mit deutlich steigenden Zahlen.