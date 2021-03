Am Montag haben die Schulanmeldungen der angehenden Fünftklässler begonnen. Wegen Corona hat das Kultusministerium Baden-Württemberg die Anmeldefrist an den weiterführenden Schulen auf vier Tage verlängert.

Eltern sind gehalten, ihre Kinder vorrangig online, per Telefon oder per Post anzumelden. An vielen Schulen gibt es aber auch Möglichkeiten für eine Beratung vor Ort. "Wir passen die Bedingungen an, um den Schulen und den Eltern möglichst viel Flexibilität zu bieten", sagt Kultusministerin Eisenmann. Die Verlängerung des Anmelde-Zeitraums auf vier Tage geschieht, um den Schulen mehr Zeit für die Organisation notwendiger Beratungs- und Anmeldetermine in Präsenz zu ermöglichen.

"Tage der offenen Tür" sind nur virtuell möglich

"Tage der offenen Tür", die Schulen gerne veranstalten um auf die Möglichkeiten und das Angebot der Schule hinzuweisen, sind in diesem Jahr nur virtuell möglich. Darauf hat das Kultusministerium noch einmal hingewiesen. Ihre Durchführung ist auch den Schulen in freier Trägerschaft aufgrund den Vorgaben der Corona-Verordnung des Landes untersagt.

Coronakonforme Anmeldung an der Carl-Netter-Realschule in Bühl

An der Carl-Netter-Realschule in Bühl können sich zum Beispiel Eltern mit ihren Kindern im Rahmen der Schulanmeldung persönlich beraten lassen. Von der Schulleitung wurden deshalb Termine im Viertelstundentakt eingerichtet – alles coronakonform mit Abstand und in separaten Räumlichkeiten.

Die Nachfrage war groß: Alle Präsenz-Termine am ersten Tag waren restlos ausgebucht. Im Mittelpunkt vieler Beratungsgespräche stehen Fragen zur Wahl der Fremdsprache, das Thema zweisprachiger/ bilingualer Sachunterricht sowie Fragen zur weiteren Schullaufbahn und zu G 9.