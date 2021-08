Die Schulämter in Karlsruhe und Pforzheim zeigen sich mit dem Schulstart unter Coronabedingungen zufrieden. Die ersten drei Wochen seien trotz einiger Infektionen insgesamt gut verlaufen, teilten beide Behörden auf SWR-Anfrage mit.

Der Unterricht sei den Umständen entsprechend ruhig gestartet, weil alle Lehrstellen besetzt werden konnten, so das Schulamt in Pforzheim. Dennoch sei die Situation sehr herausfordernd, weil fast täglich Infektionen oder Verdachtsfälle gemeldet würden. Dadurch müssten die Schulen neben dem Präsenzunterricht auch Fernunterricht für Klassen in Quarantäne stemmen.

Schulämter loben Vorgehen der Schulen

Auch das Schulamt in Karlsruhe spricht von einem "besonnen und guten Vorgehen" der Schulen. Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe sind laut Regierungspräsidium derzeit neun Schulen von Quarantäne-Maßnahmen betroffen. Allein an einer Gemeinschaftsschule in Karlsbad wurden drei Klassen, zwei Mischgruppen und 13 Lehrer nach Hause geschickt. In Pforzheim und im Enzkreis sind demnach auch mehrere Schulen von Quarantäne-Maßnahmen betroffen.