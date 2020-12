Die Polizei hat am Freitagabend in Bruchsal vier Männer festgenommen, die in einem Wohnhaus mit einem Schreckschuss-Revolver hantiert und geschossen haben. Nachbarn hatten die Schüsse gehört und die Polizei gerufen. Diese umstellte das Haus mit einem Großaufgebot. Weil die Lage unsicher gewesen sei, habe man das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg hinzugezogen, so die Polizei. Nach zwei Stunden sei eine Person aus dem Haus gekommen und habe sich gestellt. Danach drangen Polizisten in das Haus ein und nahmen drei weitere Männer fest. Diese leisteten keinen Widerstand. Einer gab zu, mehrere Schüsse abgegeben zu haben. Laut Polizei bestand insgesamt keine Bedrohungslage, Verletzte gab es nicht. Einzelheiten zu den Männern wurden noch nicht bekannt.