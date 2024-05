per Mail teilen

Heiko Kircher aus Elchesheim-Illingen (Landkreis Rastatt) baut Holzboote wie vor 100 Jahren. Dafür nutzt er Pläne und Vorlagen seines Großvaters.

In seiner Werkstatt in Elchesheim-Illingen hält Schreiner Heiko Kircher ein altes Kunsthandwerk am Leben: Mit Vorlagen seines Großvaters baut er traditionelle Holzboote.