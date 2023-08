Sie sind für den Brandschutz in den Wohnhäusern zuständig und somit immens wichtig für die Sicherheit der Bewohner: die Schornsteinfeger. Doch immer mehr Kommunen haben Probleme, frei werden Kehrbezirke wieder zu besetzen.

Angeblich soll er ja Glück bringen, der Schornsteinfeger. Trotzdem leidet die Branche unter Nachwuchsmangel. Besonders akut ist das Problem in Pforzheim. Dort ist Birgit Köller im Baurechtsamt dafür zuständig, dass jedes Wohnhaus in der Stadt regelmäßig in Sachen Brandschutz überprüft wird – durch einen Schornsteinfeger. Doch der ist in Pforzheim inzwischen Mangelware.

Viele Schornsteinfeger mit Kapazitäten am Limit

Acht Kehrbezirke hat die Stadt – davon mussten vier neu ausgeschrieben werden – nur einer habe besetzt werden können, erzählt Köller. Das bedeute für die betroffenen Haus- und Wohnungseigentümer, dass diese sich einen neuen Schornsteinfeger suchen müssten. Was wiederum zur Folge habe, dass gesetzlich vorgeschriebenen Inspektionen oft nicht mehr fristgerecht erledigt werden könnten.

"Jeder noch vorhandene Schornsteinfeger kriegt jetzt ein bisschen mehr Arbeit.“

Für drei der vier unbesetzten Bezirke konnte die Stadt eine Zwischenlösung erarbeiten. So konnten Randbezirke an den Enzkreis abgegeben werden, die restlichen Gebiete müssen jetzt von den verbliebenen Pforzheimer Bezirksschornsteinfegern mitbetreut werden.

Zu ihnen gehört Cedric Petry, der zur Zeit deutlich mehr Anfragen als früher registriert. Nur mit Mühe und Not schaffe er es noch, zusätzliche Aufträge anzunehmen, erzählt er. Sein Drei-Mann-Betrieb sei stark ausgelastet.

"Für mich ist es kaum mehr stemmbar, neue Kunden aufzunehmen.“

Wie überall im Handwerk fehlt auch bei den Schornsteinfegern der Nachwuchs. Aus vielerlei Gründen, weiß Thorsten Badent, Obermeister der Schornsteinfegerinnung im Bezirk Karlsruhe. So hätten sich in Pforzheim zwei Kollegen von den hoheitlichen Aufgaben – also der sogenannten Feuerstättenschau – verabschiedet, weil diese mit immer mehr Bürokratie und wenig Einnahmen verbunden seien. Auch würden immer mehr Gesellen zugunsten der „Work-Life-Balance“ auf den Schritt in die Selbständigkeit verzichten.

"Hoheitliche Aufgaben zu übernehmen, für die man 30 Jahre lang haftet – das muss man wollen.“

Der Karlsruher Bezirksschornsteinfeger Patrick Seitz (li.) und sein Geselle Devin Gürsoy auf dem Weg zur Arbeit picture-alliance / Reportdienste SWR Picture Alliance

Längst nicht mehr nur Kaminireiniger

Im Bezirk Karlsruhe haben kürzlich 90 Lehrlinge ausgelernt. Um den Bedarf zu decken, heißt es, müssten es 20 bis 30 mehr sein, sagt Innungsobermeister Badent. Die Branche versucht gegenzusteuern. So wurden die Ausbildungsgehälter erhöht und in sozialen Medien wird verstärkt für den Beruf geworben. Über seinen Job hätten viele junge Leute ein schiefes Bild, meint der Karlsruher Schornsteinfegermeister Patrick Seitz. Er reinige längst nicht mehr nur Schornsteine, sondern sei inzwischen Energieexperte, überprüfe Rauchmelder und nehme Gasprüfungen vor, kontrolliere die Wohnraumlüftung und so weiter.

"Wir sind inzwischen Energieberater, überprüfen Gasleitungen oder können uns zu Brandschutzbeauftragten weiterqualifizieren.“

Und ja, auch das stimme: Schornsteinfeger seien Glücksbringer. Nicht nur für andere, auch für sich selbst, sagt Cedric Petry. Er komme täglich mit den unterschiedlichsten Menschen in Kontakt, gehe in den unterschiedlichsten Gebäuden ein und aus – vom schlichten Einfamilienhäuschen bis zur noblen Millionärsvilla. "Ich bin mein eigener Chef" sagt er, und die Arbeitsbelastung sei deutlich geringer als etwa auf einer Baustelle. Kurz: "Mein Traumberuf!"