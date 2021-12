per Mail teilen

Manuel Scholl ist neuer Bürgermeister von Oberhausen-Rheinhausen (Landkreis Karlsruhe). Der unabhängige Kandidat setzte sich beim zweiten Wahlgang am Sonntag deutlich mit 68,7 Prozent der Stimmen durch. Als bester Mitbewerber kam der ebenfalls unabhängige Thilo Herrling auf 28,5 Prozent. Der 41-jährige Scholl tritt die Nachfolge von Martin Büchner an. Büchner trat nach 24 Jahren im Amt nicht mehr an.