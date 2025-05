Schömberg: Frau mit Messer in Wohnung verschanzt - Einsatz beendet

In Schömberg hatte sich am Mittwochmorgen eine Frau mit einem Messer in einer Dachgeschosswohnung verschanzt. Auch Qualm kam aus der Wohnung. Mittlerweile ist der Einsatz beendet.

In Schömberg im Kreis Calw hatte sich am Mittwochmorgen eine Frau mit einem Messer in einer Dachgeschosswohnung verschanzt. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Laut Polizei hat die Frau die Wohnung mittlerweile freiwillig verlassen. Mit Messer verschanzt - Hintergründe in Schömberg unklar Die Frau soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Die Polizei hat sie in Gewahrsam genommen, die Frau war leicht verletzt. Andere Personen seien nicht gefährdet gewesen, so die Polizei. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr vor einem Haus in Schömberg, in dem sich eine Frau im psychischen Ausnahmezustand befunden hat. SWR Sebastian Binz Das Gebiet rund um den Einsatzort wurde abgesperrt, laut Feuerwehr war zwischenzeitlich auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) angefordert worden, die Polizei konnte das nicht bestätigen. Die Einsatzkräfte hatten versucht, über eine Drehleiter Kontakt mit der Frau aufzunehmen. Großeinsatz in Schömberg - Qualm kam aus Wohnung Zeitweise soll auch Qualm aus der Dachgeschosswohnung gedrungen sein. Die Feuerwehr vor Ort hatte sich deshalb für mögliche Löscharbeiten bereit gehalten.