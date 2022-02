Schockanrufer erbeuten erneut Geld und Schmuck

Betrüger haben am Mittwochnachmittag in Pforzheim eine Frau um Bargeld und Schmuck betrogen. Das Opfer wurde von einer angeblichen Polizistin am Telefon unter Druck gesetzt eine Kaution zu zahlen, um die Untersuchungshaft einer nahen Verwandten abzuwenden. Einem Kurier übergab die Frau schließlich Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei weist daraufhin, daß es die von den Betrügern geschilderte Verfahrensweise "gegen Kaution auf freien Fuß" in dieser Form in Deutschland nicht gibt.