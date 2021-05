per Mail teilen

Im Raum Baden-Baden machen Schockanrufe die Runde und sorgen für Aufregung. Betrüger geben sich am Telefon als Ärzte aus, um an Geld zu kommen.

Die falschen Ärzte berichten ihren Opfern von einem nahen Verwandten, der angeblich mit Corona-Symptomen auf einer Intensivstation liege. Um überleben zu können brauche der Verwandte dringend teure Medikamente, berichtet die Polizei.

Opfer werden unter Druck gesetzt

Die Anrufer zielen jedoch nur darauf ab, ihre Opfer unter Druck zu setzen und Geld von ihnen zu ergaunern. Betroffen von dieser Masche sind laut Polizei Anwohner in Baden-Baden, Bühl und Achern. Auch im Raum Offenburg gab es mittlerweile solche Schockanrufe, berichtet die Polizei.

Nicht die einzige Masche

Die Betrüger geben sich auch als Polizisten aus. Sie berichten ihren Opfern von Einbrüchen in der Nachbarschaft und bieten dann an vorbeizukommen, um Wertgegenstände zu sichern. Das Ziel ist dabei ebenfalls, an Geld zu kommen.

Ratschläge der Polizei

Bisher sind dem Polizeipräsidium Offenburg keine Fälle bekannt, in denen die Betrüger mit ihrer Masche Erfolg hatten. Im Falle eines Anrufs, rät die Polizei sofort aufzulegen und niemals am Telefon über finanzielle Verhältnisse zu sprechen. Erst recht soll niemals Geld an unbekannte Personen übergeben werden.

"Die Polizei würde nie am Telefon Geld fordern" Wolfgang Kramer, Sprecher Polizeipräsidium Offenburg

Hilfreich ist laut Polizei auch, wenn man Freunde und Verwandte für dieses Thema sensibilisiert. Bei Unsicherheiten steht die Polizei unter der bekannten Rufnummer 110 zur Verfügung.