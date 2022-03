Kinzigtälerin mit Schockanruf um 84.000 Euro betrogen

Mit einem sogenannten Schockanruf wurde eine Frau aus dem Kinzigtal (Ortenaukreis) am Freitag um 84.000 Euro betrogen. Die Betrüger gaben sich am Telefon als Polizisten aus und hatten der 86-Jährigen vorgetäuscht, ihr Sohn hätte einen Unfall in der Schweiz gehabt und sei nun inhaftiert. Damit er wieder freikommt, sei eine Zahlung von 84.000 Euro nötig. Laut Polizei hob die Frau das Geld daraufhin von ihrem Konto ab und übergab es auf dem Parkplatz an einen fremden Mann. Später stellte sich heraus, dass die 86-Jährige auf Betrüger hereingefallen war. Der Polizei erinnert in diesem Zusammenhang daran, nie Geld oder Wertsachen ungeprüft an Unbekannte zu übergeben.